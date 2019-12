Al Teatro Salieri lo spettacolo "Babbo Natale e la notte dei regali"

Domenica 15 dicembre ore 16 secondo appuntamento della rassegna del Teatro per le famiglie al Teatro Salieri con lo spettacolo della Compagnia Eccentrici Dadarò: "Babbo Natale e la notte dei regali" di Michela Cromi e Simone Lombardell, regia di Dadde Visconti, con Dadde Visconti e Simone Lombardelli, scene Ettore Pantaleone.

Liberamente ispirato a “Quella volta che Babbo Natale non si svegliò in tempo” di Thomas Matthaeus Muller. Era la vigilia di Natale. Renato e Nicola, due pestiferi fratellini, non riuscivano a prendere sonno: non vedevano l’ora che arrivasse l’indomani mattina per scartare tutti i regali. “Caro Babbo Natale, mi piacerebbe che tu mi portassi: il forno magico, e poi una corona da principessa e poi un mantello tutto d'oro e diamanti... e poi... e poi... e poi...” “Io invece vorrei avere una bicicletta con le ruote tute cromate e la sella ammortizzata e poi un esercito di soldatini e poi... e poi... e poi..”… ... e poi, finalmente, si addormentarono e fu allora che arrivò... Babbo Natale: “Accipicchia” disse saltando giù dal letto “non mi sono svegliato in tempo, la sveglia non ha suonato e io... non ho ancora preparato i regali, nemmeno un pacchettino”.

Babbo Natale e la sua fedele Renna, tra divertenti gag e improbabili magie, le provarono tutte, ma dei regali nemmeno l’ombra. Alla fine, venne loro un’idea: al posto dei regali avrebbero fatto, insieme a tutti i bambini, uno spettacolo spettacolare…e quello sì che fu un bel regalo di Natale! Una stravagante e coinvolgente storia che accompagna i piccoli spettatori nella magica…e “divertente” atmosfera del Natale.

Informazioni e contatti

Biglietti: 6 euro adulti e 4 euro bambini

Tel. 044225477

Web: www.teatrosalieri.it