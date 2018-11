Anche quest'anno da Villafranca fino a Verona, Babbo Natale arriva in moto

Sabato 15 dicembre 2018 con partenza da Villafranca intorno alle ore 16.30, la sfilata del Babbo Natale in Moto arriva a Verona intorno alle ore 20, da Madonna di Dossobuono. La manifestazione, giunta alla 21^ edizione, nel corso degli anni ha acquistato sempre maggiore popolarità, annoverando tra i partecipanti babbi natale motociclisti provenienti da varie regioni italiane e dall’estero.



Scopo principale dell’iniziativa, oltre all’aggregazione e l'intrattenimento, è l’attività benefica. Il ricavato del 21° Babbo Natale in Moto sarà devoluto alle seguenti Associazioni Onlus "Opero Silente", in parte ad "AGbD Onlus" Sindrome di Down e in parte ad "ANTS" Onlus per l'Autismo. Sensibilizzare “alla guida sicura” è un ulteriore e importantissimo scopo della manifestazione che anche quest'anno si svolge all'insegna del "No alcool" e non prevede la somministrazione di alcun tipo di sostanze alcoliche.

Programma

ritrovo e iscrizioni - Via Adamello, Villafranca segue partenza della sfilata dei "Babbo Natale in Moto"

tappa a Povegliano per cioccolata calda e tè a cura della Pro-Loco

partenza per Verona (passaggio in centro a Villafranca) ore 20.00: previsto arrivo nel Comune di Verona da Madonna di Dossobuono

previsto arrivo nel Comune di da Madonna di Dossobuono Le moto transitano per via Mantovana, Stradone Santa Lucia, viale Piave, Porta Nuova, Corso Porta Nuova, con arrivo in piazza Bra segue ristoro in piazza Bra, con tè caldo, bibite e pandoro a cura del Motoclub e risottata a cura della rinomata "Riseria Ferron".

Intrattenimento musicale con il gruppo musicale

(fonte Comune di Verona)