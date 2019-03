Al via da Peschiera del Garda il "Good Food on Tour" Bofrost 2019

Quest’anno fa tappa a Peschiera del Garda Good Food on Tour, l’evento promozionale che Bofrost, la più grande azienda italiana di vendita a domicilio di specialità surgelate, porta avanti in tutta Italia dal 2014. Dopo le precedenti edizioni di Milano, Firenze, Roma, Venezia e Parma, da giovedì 14 a sabato 16 marzo 200 promoter dell’azienda saranno impegnati nella Lombardia orientale, nelle province occidentali del Veneto e anche nelle zone di Piacenza e Carpi. Partendo dalla base logistica del Parc Hotel Peschiera del Garda, per tre giorni i promoter contatteranno i clienti locali per far conoscere la qualità dei prodotti e del servizio Bofrost.

«Come ormai da tradizione – spiega Gianluca Poletti, coordinatore area promoter di Bofrost Italia – proponiamo Good Food on Tour per essere ancora più vicini ai nostri clienti e presentare i punti di forza che contraddistinguono Bofrost da oltre trent’anni. Il nostro successo si basa proprio sul rapporto diretto e di fiducia che i nostri venditori riescono a costruire con la clientela». Oltre alla qualità dei prodotti, apprezzati da oltre un milione di famiglie italiane, la chiave del successo di Bofrost è infatti la qualità del servizio, professionale e personalizzato, abbinata alla comodità e alla sicurezza della consegna dei surgelati a domicilio.

L'evento promozionale di marzo segna anche il debutto per il nuovo catalogo primavera/estate dell’azienda di surgelati, che presenta oltre 520 specialità con 46 nuovi prodotti. Un’offerta che spazia dai gelati, agli ingredienti al naturale (verdure, carni, pesce), fino a piatti ricettati di ogni genere. Nella gamma di Bofrost sono presenti anche linee veg, senza glutine e senza lattosio, piatti etnici, specialità ispirate allo street food regionale italiano e l’ultima novità, la prima linea di alimenti per lo svezzamento surgelati arrivati sul mercato italiano, le Happy Pappe.