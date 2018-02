Riparte Avesani in Love: per San Valentino in palio una cena a lume di candela

La Granfondo Avesani vuole premiare gli innamorati che sceglieranno di vivere insieme una meravigliosa domenica in sella il primo maggio nella città dell’Amore. A partire dalla mezzanotte del primo febbraio fino allo scoccare della mezzanotte del 14 febbraio chi si iscriverà in coppia alla Granfondo Avesani parteciperà all’estrazione di una cena a lume di candela presso il Ristorante Giulietta e Romeo proprio nel cuore di Verona, in Corso Sant’Anastasia (www.osteriagiuliettaeromeo.it).

Un’occasione preziosa e romantica di trascorrere una deliziosa cenetta in compagnia della propria dolce metà. Oltre ai Vip che pedaleranno con i partecipanti, Paola Pezzo e Paolo Savoldelli, due percorsi che vi faranno sognare attraverso territori di rara bellezza come la Lessina e la Valpolicella, un’accoglienza con brindisi di benvenuto in una delle location più prestigiose di Verona, La Gran Guardia, e la partenza al cospetto della maestosa Arena, eccovi un’altra valida ragione per essere schierati in griglia il primo maggio.

Avesani In Love fa il bis con un’iniziativa che premia la passione e la condivisione. Per essere sempre aggiornati, seguite tutte le news sulla pagina ufficiale facebook: Avesani Luca, Verona Cycling Marathon La Granfondo Avesani fa parte per il secondo anno consecutivo di ZeroWindShow, il circuito nazionale che premia la passione - www.zerowindshow.com.

Iscrizioni on line sul sito www.granfondoavesaniluca.com.

Per informazioni: info@granfondoavesaniluca.com