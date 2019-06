Torna "L'auto incontra la musica" in Bra a Verona

Venerdì 21 giugno l'Historic Cars Club di Verona ripropone in Piazza Bra l'iniziativa "L'auto incontra la musica", un'esposizione di affascinanti auto storiche in concomitanza con l'apertura della stagione lirica areniana, lungo il Liston in Piazza Bra e di fronte, nell'area prospiciente il monumento a Vittorio Emanuele II.

I modelli di auto storiche esposti durante l'evento dalle ore 17 sono

Alfa Romeo Giulia 1600 e Jeep Willys entrambi della Polizia di Stato

Fiat 500 Barchetta

Citroen Rosalie

Alfa Romeo Giulietta Spider

Lancia Ardea

Fiat Balilla

(fonte Facebook Historic Cars Club)