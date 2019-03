"Au pair in Europa", un incontro promosso dal Comune per favorire il lavoro dei giovani

È incentrato sul lavoro alla pari in Europa, il prossimo incontro ricolto ai giovani che vogliono lavorare in Italia e all’estero nella prossima stagione estiva 2019. L’appuntamento è per giovedì 28 marzo dalle 15 alle 17, nella sede del Servizio Promozione Lavoro in via Macello, 5.

Per chi vuole intraprendere un'esperienza di scambio culturale che offre l’occasione di studiare una lingua straniera e di arricchire il proprio bagaglio professionale, l’agenzia FollowthExperience ha selezionato destinazioni in Regno Unito, Irlanda, Spagna, Germania, Olanda, Francia, Austria e Svizzera.

Oltre all'esperienza di Au Pair, l'agenzia proporrà anche il progetto Work Experience in Irlanda. Dopo la presentazione i giovani interessati potranno svolgere colloqui individuali per proporre la propria candidatura.

La partecipazione all’incontro è gratuita, fino ad un massimo di 40 partecipanti, con iscrizione obbligatoria entro e non oltre le 13 di mercoledì 27 marzo.

Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal portale del Comune di Verona – Servizio Promozione del Lavoro e inviato via e-mail all’indirizzo lavoro@comune.verona.it o ritirato presso lo sportello di Via Macello 5 nei giorni di apertura al pubblico: lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Servizio Promozione Lavoro attraverso l’indirizzo email sopraindicato o attraverso il numero 0458078782.