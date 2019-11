"Attraversamenti. Due storie per i Diritti dei Ragazzi" al Teatro Stimate

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e in occasione dei trent’anni dalla Convenzione dei Diritti dei Minori dell’Unicef verrà presentato oggi, mercoledì 20 novembre, al Teatro Stimate per la rassegna Teatro Scuola, lo spettacolo "Attraversamenti. Due storie per i Diritti dei Ragazzi", diretto da Pino Costalunga, sintesi del progetto europeo Right4Kids di cu Fondazione Aida è leader. Lo stesso sarà replicato anche domani, giovedì 21, per i ragazzi della Cooperativa Sociale L'albero presso il Centro Aperto Bambù (piazza Brodolini), e il 28 novembre presso l’Auditorium Urbani di Caselle per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sommacampagna.

Right4Kids è un progetto finanziato dal programma Creative Europe e ha l’obiettivo di indagare alcuni articoli della convenzione, tra questi il diritto a un lavoro sicuro ed equo, a un riconoscimento nel paese dove si vive e a un’educazione guidata che permetta di decidere il meglio per se stessi. Nello spettacolo i protagonisti sono un ragazzo e una ragazza interpretati da Enrico Ferrari e Silvia Gandolfi che si incontrano per caso e iniziano a raccontarsi il loro passato: lei, figlia di una famiglia benestante un po’ troppo chiusa che vede nella figlia la possibilità di realizzare sogni che sono però solo dei genitori, facendo nascere discussioni e i litigi. Lui, invece, un ragazzo che arriva da un paese lontano e povero, che ha attraversato il mare e sperimentato ogni sorta di sopruso mentale e fisico. Due storie diverse, raccontate per porre dei problemi e cercare insieme delle soluzioni.

Un progetto realizzato con il patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona.