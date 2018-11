"Attento si scivola" al Teatro Dim di Castelnuovo arrivano i Fratelli Caproni

Sabato 24 novembre alle 21:00, tornano le risate di qualità al Teatro DIM. Il secondo appuntamento della rassegna Il teatro che sorride vedrà in scena la Compagnia Fratelli Caproni con “Attento si scivola”, uno spettacolo in bilico tra comicità e tragedia, malinconia ed euforia.

Due strani individui in frac, bianchi e polverosi, quasi usciti da un ripostiglio, arrivano sulla scena. Sembrano smarriti, aprono porte immaginarie come se cercassero una via di fuga o di arrivo fino a trovarsi faccia a faccia col pubblico. Sorpresi o forse impauriti cominciano lo show: «Signore e signori la nostra storia parte da molto ».

I due giocano con la fantasia, litigano con la realtà, si aggrovigliano nei loro numeri dove l’illusione si confonde con la verità. In un’atmosfera rarefatta e onirica si snodano numeri comici classici spesso basati sulla conflittualità e sullo scherzo, giocati all’interno della dinamica di coppia. E ancora numeri mimici sostenuti dalla musica e numeri d’illusionismo destinati a rivelare ingenuamente i propri trucchi.