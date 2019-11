La mostra personale di Athos Faccincani a Verona

Dal 23 novembre al 3 dicembre 2019 sarà visibile presso la Chiesa di San Pietro Incariano a Verona la mostra personale dell'artista Athos Faccincani. Athos Faccincani è ormai un acclamato Maestro dell’arte contemporanea, i suoi quadri acquistano sempre quotazioni più elevate e illuminano le gallerie di tutto il mondo, a tal punto da rischiare di essere spesso imitato per lo stile, tutto suo, che è riuscito ad elaborare.

Uno stile che incontra posti straordinari, che fanno sognare e invitano ad un viaggio fantastico di conoscenza, di amore per terre e mari che rendono il nostro pianeta degno non solo di essere vissuto ma di essere amato e rispettato per la sua inimitabile bellezza e per l’armonia, che un tempo ne scandiva il ritmo più autentico e sereno. Guai a pensare che la pittura di Faccincani sia una fotografia della realtà, essa è sempre una sua interpretazione e un ampliamento o restringimento di un focus interiore, che ferma, mai fissandoli, luoghi conosciuti, rinviandoli certamente al loro paesaggio ma anche alla loro cultura. Ed è qui che egli mostra lo spessore, inedito e imprevisto, del suo messaggio pittorico, che, se certamente abbaglia per la forza materica della luce e del colore, sa anche prospettare una visione più intima e intensa, che va indovinata in particolari che non devono sfuggire allo spettatore, al critico attento non all’apparenza ma alla sostanza di un messaggio pittorico quanto mai scaltro e consapevole.

La natura di Faccincani, nella sua apparente descrittività, rinvia, dunque, a una bellezza, a un’armonia, classicamente contemporanee, come Gillo Dorlfes invitava a guardare il futuro, che nelle linee e nei colori trovano il loro naturale sposalizio architettonico e pittorico allo stesso tempo. La sua stessa bravura tecnica appartiene a un artista che è riuscito a crearsi un suo stile, perfettamente corrispondente ai suoi strumenti espressivi ma soprattutto a una raccontatività poetica che gli appartiene totalmente. Quale connubio migliore di quello fra i sentimenti suscitati dalla musica di Cristiana Pegoraro e le emozioni che genera l’arte di Athos Faccincani?

“Un’artista del più alto calibro”, così la definisce il New York Times, Cristiana seduce il pubblico di ogni dove con il suo talento prorompente, la sua maestria, il suo tocco virtuoso e la sua maturità espressiva capace di tradurre un semplice spartito in pura e autentica poesia. Cristiana Pegoraro, concertista di fama internazionale dalle grandi capacità tecniche ed interpretative, comunica con virtuosismo, intensa concentrazione e passione che viene dal cuore. Oltre al repertorio classico che sa interpretare con grande personalità ed estrema maestria, è considerata fra i migliori interpreti di musica cubana e sudamericana, è inoltre abilissima compositrice, Presidente e Direttore Artistico di Narnia Festival. Tiene regolarmente concerti in tutto il mondo, in particolare in Italia e Stati Uniti. Ha suonato al Lincoln Center, Carnegie Hall (New York), Sidney Opera House, Royal College of Music (Londra), Festspielhaus (Salisburgo), Auditorium Parco della Musica (Roma) e in molte altre prestigiose sale da concerto. È regolarmente invitata dal Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con Ambasciate e Istituti di Cultura, a rappresentare l’Italia e a promuovere la musica italiana nel mondo.

Informazioni e contatti

Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Curatore: Dr. Gianluigi Bettoni

Tel. +39 334 6658612

Mail: g.bettoni@athosfaccincani.it

Web: www.athosfaccincani.it

Ingresso libero.

