L'infinito amore brasiliano del quartetto Asuma all'osteria A La Carega

La Carega Jazz Club di Verona per il terzo anno consecutivo gioca la carta dei piemontesi Asuma Brazilian Quartet che saranno ospiti giovedì 25 luglio.

Quella degli Asuma è musica distillata, limpida nei timbri e negli sviluppi dinamici, una felice collisione di quattro mondi musicali differenti, quelli di Enzo Antonicelli, Massimiliano Simini, Fabio Gorlier ed Alessandro Fassi, che tratteggia argutamente e suggestivamente una fenomenologia onirica del mondo "brazil".

In effetti è proprio rara l'intensità che il quartet riesce a creare: la conoscenza e, soprattutto, la sagacia di questi quattro perfomers di rileggere la tradizione brasiliana è seducente e calamitante, grazie alla capacità di mescolare gli accenti più segreti e significativi del pais tropical, con brani non troppo inflazionati ed un occhio attento ad autori meno conosciuti fuori dai confini dell'America Latina. Ed è così che, in tredici anni di attività, gli Asuma hanno saputo crearsi un'aurea di stima e riconoscimenti di tutto rispetto.

Tecnicamente rappresentano quella schiera di musicisti capaci di mettere il proprio strumento nella libera condizione di improvvisare senza scardinare le sottili trame dell'arrangiamento, un po' come muoversi dentro ad una immagine non restrittiva preservando, si, l'integrità dei brani, ma elevandoli a rotte di ascolto in grado di unire moderno, vintage, avanguardia e tradizione con ingegno e creatività.

Piglio autorevole e verve irresistibile sono solo alcune delle caratteristiche di Enzo Antonicelli, voce del quartet, che nel suo canto consegna una trasposizione di suoni comodi nei registri tanto vellutati quanto vivaci e particolarmente energici, esattamente come la completezza pianistica di Fabio Gorlier che presenta una tecnica sopraffina ed una fluidità di fraseggio prodigiosa. La ritmica è affidata alla distinzione e al garbo del basso elettrico di Alessandro Fassi, coadiuvato dall'acuta visionarietà percussiva della batteria di Massimiliano Simini.

Da rivedere, per i più affezionati, e da conoscere, per chi non avesse ancora avuto l'occasione di farlo.

Asuma Brazilian Quartet. Giovedì 25 luglio 2019, Osteria A La Carega, Vicolo Cadrega 8 Verona.

Inizio concerto: 20.30.