Lezioni di astronomia sul roof garden dell'Hotel Corte Ongaro: la luna in eclissi

Lo spettacolo della Luna in eclissi trattiene con il naso all’insù grandi e bambini, di ogni età e generazione. Per godervi la poesia della prossima eclissi lunare parziale, vi attendiamo il 16 luglio: dal Roof Garden di Hotel Corte Ongaro si vede il cielo intero, per ammirare ogni passaggio dell'eclissi, guidati dalla esperienza degli amici del Circolo Astrofili Veronesi A. Cagnoli.



In attesa della lezione delle 21 potrete ascoltare musica live di qualità e bere ottimi drink. A partire dalle 18 troverete - come sempre - il nostro Roof Garden Lounge Bar aperto, per poter scegliere il posto migliore da dove contemplare il tramonto, le stelle e la Luna, protagonista indiscussa! Wait you on the Roof Garden...to look up at the Moon!

Informazioni e contatti

Ingresso gratuito

Prenotazioni: events@corteongaro.it



Data l'importanza dell'evento, vi consigliamo di registrarvi al link sottostante per evitare attese all'arrivo.



Il link di prenotazione è il seguente: https://docs.google.com/forms/d/17wcoifR3w-ONAQ-aujZCsYjsCmDG_onNlXbj7MWgfvY/edit

Web: https://www.corteongaro.it/it/hotel.html