Alla Fucina Culturale Machiavelli c'è Fame di Teatro con lo spettacolo "L’Asta del Santo"

La compagnia toscana Gli Omini debutta a Verona con uno spettacolo tagliente e coinvolgente, che prende le vite dei santi e le trasforma con ironia in carte da gioco per poi metterle all’asta. A decidere le sorti della serata un protagonista assoluto: il pubblico. In scena il 30 novembre alle 21, nel teatro di Fucina Culturale Machiavelli, in via Madonna del Terraglio 10.

Sabato 30 novembre alle 21, nel teatro di Fucina Culturale Machiavelli e inserito all’interno della stagione 19.20 #FAMEdiTeatro dagli Spettatori Artistici, andrà in scena uno spettacolo comico, in cui saranno santi e miracoli ad essere protagonisti: realizzato dalla compagnia Gli Omini, compagnia pistoiese nata nel 2006, “L’Asta del Santo” prende le vite dei santi per metterle all’asta.

Gli Omini hanno scelto tra i 4.000 santi esistenti i 52 più famosi, o più curiosi, e ne hanno fatto un gioco da strada, o da bettola, o da teatro. Di ogni santo saranno raccontate la storia, le gesta, le contraddizioni, le impensabili morti; ad ogni carta sarà associata una base d’asta e saranno gli spettatori - con offerte al rialzo - ad aggiudicarsi premi così ambiti da appartenere ad altra dimensione: i miracoli.

Torna in Fucina il teatro interattivo, dove sarà il pubblico ad essere il vero protagonista della serata: in scena vedremo Luca Zacchini e uno spettatore senza pudore scelto tra i candidati che hanno risposto alla call nei giorni precedenti lo spettacolo per affiancare l’attore, ma sarà l’improvvisazione a farla da padrona.

Lo spettacolo è stato inserito in cartellone grazie alla collaborazione con gli Spettatori Artistici di Fucina Culturale Machiavelli, un gruppo nutrito di spettatori affezionati che hanno contribuito alla selezione di alcuni titoli inseriti nella rassegna 19.20.

Gli Omini sono una compagnia nata nel 2006 in Toscana, con l’obiettivo di avvicinare le persone al teatro e di far nascere il teatro nelle persone. Realizzano spettacoli che spesso nascono tramite settimane di indagine territoriale e interviste nei luoghi dove andranno in scena, creando eventi unici, che debuttano e muoiono ad ogni data. Spettacoli sempre diversi, perché contaminati dalla gente che li guarda e dal territorio in cui vengono rappresentati. Nel 2015 hanno vinto il premio Rete Critica come migliore compagnia dell’anno.

Fucina Culturale Machiavelli è un’impresa culturale no profit nel cuore di Verona, nata nel 2015 e gestita da giovani sotto i 35 anni. Giunta alla sua quinta stagione, propone spettacoli dalla drammaturgia contemporanea e ospita artisti affermati nel panorama teatrale off a livello nazionale. Ha un’orchestra residente, Orchestra Machiavelli, caratterizzata da produzioni di contaminazione e accostamenti tra musica classica, rock, folk e jazz.

Intero: 15 euro | Intero con membership: 13 euro

Ridotto (under 30-over 65): 12 euro / Ridotto (under 30-over 65) con membership: 10 euro.

Disabile omaggio + accompagnatore ridotto.

Goloso: 3 euro - ingresso ridotto a tutti gli spettacoli di Fucina Culturale Machiavelli

Degustatore: 30 euro - 3 ingressi omaggio + ingresso ridotto a tutti gli spettacoli di Fucina

Gastronomo: 50 euro - 5 ingressi omaggio + ingresso ridotto a tutti gli spettacoli di Fucina

Gourmet: 100 euro - 10 ingressi omaggio + ingresso ridotto a tutti gli spettacoli di Fucina

Biglietti disponibili su: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/events/lasta-del-santo/, presso Box Office in via Pallone 16 - Verona - o sul sito www.boxoffice.it con prevendita, o alla biglietteria del teatro in via Madonna del Terraglio 10 a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Info su www.fucinaculturalemachiavelli.com o scrivendo a biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com

