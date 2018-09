L'associazione fotografica Shoot si presenta alla città

Si svolgerà nella cornice del ristorante Boscomantico la serata di presentazione di Shoot, l'associazione fotografica veronese nata nel 2014 per offrire alla città possibilità di incontro e confronto con i principali attori della fotografia contemporanea. Durante la serata, che comincerà alle 19.30, saranno presentate le attività dell'associazione e saranno svelati in anteprima i nomi della stagione culturale 2018-2019.

Ospiti delle serate nella nuova sede di Shoot di via Garofoli 233, a San Giovanni Lupatoto (Vr) saranno anche quest'anno esperti di storia della fotografia, fotoreporter, fotografi di guerra, e autori. Tra questi ci sarà Jessica Backhaus, una delle fotografe più influenti della fotografia contemporanea europea, Gabriele Micalizzi, fotoreporter dal portfolio segnato dalla guerra civile in Egitto, in Afghanistan e poi nei quartieri a luci rosse della Thailandia.

Oltre agli appuntamenti culturali, l'associazione organizza corsi, sia per aspiranti fotografi che per professionisti che vogliono perfezionare stile e identità artistica. In occasione della presentazione delle attività, l'associazione ha organizzato un apericena al ristorante Boscomantico, a partire dalle 19.30.

La serata prevede, per chi vuole, un buffet di pizza e un drink al costo di € 10 da pagare all'ingresso, la prenotazione è gradita. Durante la serata sarà possibile accedere alle promozioni relative agli appuntamenti culturali e relative ai corsi di fotografia.