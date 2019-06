Torna l'assalto alla cuccagna al porto di Bardolino

Il Porto di Bardolino si trasforma lunedì 8 luglio alle 20.30 in un’arena, dove a dare spettacolo ci saranno i pretendenti al cesto enogastronomico della cuccagna.

Si rinnova anche quest’anno, infatti, il consueto appuntamento con la gara più divertente, ma anche impegnativa, del lago di Garda, in cui gli atleti dovranno percorrere in piedi un palo di 12 metri per 35 cm di diametro posizionato direttamente sulle acque del porto, fino a raccogliere la bandierina posta sull’estremità e riportarla a terra.

Informazioni e iscrizioni sul sito web www.bardolinotop.it.

(fonte Facebook Bardolino Top)