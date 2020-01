“La Barcaccia” torna in scena al Teatro Nuovo di San Michele con "Aspettando Jo"

“La Barcaccia” torna in scena al Teatro Nuovo di San Michele, riprendendo la sua tradizionale rassegna teatrale invernale, dopo il lungo stop per la scomparsa Roberto Puliero, amatissimo attore veronese, uno dei simboli cittadini, che ha lasciato un grande vuoto in tutto il panorama teatrale e culturale scaligero. La Barcaccia rappresenterà le ultime due produzioni messe in scena grazie alla regia di Roberto Puliero.

Sabato 11 alle 21.15 e domenica 12 gennaio alle 17.30, festoso debutto con “Aspettando Jo”, scanzonata commedia che mescola sapientemente la “suspence” di un thrilling appassionante, con la travolgente comicità di situazioni e personaggi, insieme paradossali e realistici, immersi in una trama di trascinante divertimento. L’autore è Claude Magnier, la traduzione italiana di Roberto Puliero.

Il cast di “Aspettando Jo” è composto da Nicola Cancian (che sarà protagonista sulla scena nel ruolo precedentemente interpretato da Roberto Puliero), Laura Benassù, Davide Valieri, Beatrice Guerra, Giovanni Vit, Paola Medina, Francesco Puliero, Giuseppe Vit e Bruno Consolati. Inalterati il tessuto scenico e la regìa dello spettacolo, creato da Roberto Puliero.

Lo spettacolo verrà replicato nei due fine settimana successivi (18/19 e 25/26 gennaio). Nel mese di febbraio andrà invece in scena la “sinfonia goldoniana” Mascare, putte, pitòchi e barcarioi”. La Barcaccia sarà lieta di incontrare nuovamente il suo festoso ed appassionato pubblico, che ha seguito con entusiasmo i 50 anni di attività della Compagnia.