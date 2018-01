Al Teatro Camploy "Aspettando Godot" di Samuel Beckett

La compagnia teatrale La Formica presenta al Teatro Camploy, sabato 27 e domenica 28 gennaio, lo spettacolo "Aspettando Godot" di Samuel Beckett, per la Regia di Gherardo Coltri.

Per interpretare questo classico, la regia colloca i personaggi in una cornice metateatrale su un polveroso palcoscenico evocatore di mondi e di ruoli, veri o falsi, vissuti e non, riflesso di una realtà non più decifrabile perché priva di punti di riferimento.

Come due naufraghi, Vladimiro ed Estragone cercheranno sui loro volti truccati il segno magico del Prospero della tempesta shakespeariana, per entrare nell'incantesimo di una sublime interpretazione.

(fonte Comune di Verona)