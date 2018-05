"Ascoltare l'Estetica" a Verona: 16° Convegno Nazionale della Società Italiana d’Estetica

Venerdì 4 e Sabato 5 Maggio 2018 si terrà a Verona il sedicesimo Convegno Nazionale della Società Italiana di Estetica, che raccoglie i più importanti filosofi, studiosi di Estetica e di Filosofia dell’Arte e della Musica degli Atenei italiani. L’argomento principe del sedicesimo convegno è la Musica. Presieduta da Elio Franzini, professore ordinario di Estetica presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, (Luigi Russo, presidente emerito) la Società Italiana di Estetica annovera tra i soci onorari personalità di rilievo come Rudolf Arnheim, Gillo Dorfles, Arthur C. Danto, Dino Formaggio e Gianni Vattimo.

Quest’anno la Società Italiana di Estetica affronta un tema profondamente radicato nella storia della disciplina esplorando le sue molteplici connessioni con l’universo della musica e del suo ascolto. I linguaggi musicali hanno dischiuso alle tradizioni dell’estetica, dall’antichità ai giorni nostri, dimensioni di stile e di pensiero, aprendo nuovi orizzonti di dialogo: attraverso la musica si sono approfonditi numerosi concetti che hanno costruito l’ossatura dell’estetica sia nel suo rapporto con le arti sia negli snodi espressivi di una filosofia dell’esperienza.

Nell’ambito del Convegno, Venerdì 4 maggio alle ore 16 presso l’Aula Magna del Polo Zanotto, Università di Verona, viene conferito a Peter Lamarque il Premio Internazionale di Estetica per il volume Work and Object: Explorations in the Metaphysics of Art.

Sabato 5 maggio alle ore 10.30 presso la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico avrà luogo “Ascoltare l’Estetica” con l’introduzione alla discussione di Elio Franzini (Milano), Gianmario Borio (Pavia), Michela Garda (Pavia), Antonio Rostagno (Roma). A seguire, alle ore 12.30 si terrà un breve concerto per flauto (Tommaso Benciolini, Conservatorio dell’Abaco di Verona. Musiche di Telemann, Debussy, Sciarrino). L’occasione del convegno evidenzia l’importanza che la filosofia della Musica riveste per la Cattedra di Estetica, Filosofia dell’Arte e della Musica dell’Ateneo cittadino. La scelta di questo argomento per la manifestazione vuole altresì sottolineare l’unità di interessi che, intorno alla musica, raccoglie insieme l’Ateneo e la città di Verona.

Il Convegno è promosso dalla Società Italiana d’Estetica in collaborazione con l’Università di Verona (Prof. Dr. Markus Ophälders - Cattedra di Estetica, Filosofia dell’Arte e della Musica) con il Patrocinio dell’Università di Verona, della Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche dell’Università di Verona, del Comune di Verona e della Provincia di Verona, dell’Accademia Filarmonica di Verona e realizzato con il supporto del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona, del Centro di Ricerca Orfeo, e di Ashtart, agenzia di comunicazione.

Programma Completo

Venerdì 4 maggio 2018

Ore 16.00 – Polo Zanotto T2, Aula Magna Premio Internazionale d’Estetica – (evento aperto al pubblico) Conferimento del Premio Internazionale d’Estetica a Peter Lamarque per il volume Work and Object: Explorations in the Metaphysics of Art Lectio Magistralis di Peter Lamarque

Sabato 5 maggio 2018