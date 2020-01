Al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala va in scena lo spettacolo "L'ascensore"

Appuntamento al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala il 17 gennaio 2020 alle ore 21. Ambientato nella New York di oggi, "L’Ascensore" narra di come il destino abbia intrecciato le vite di Emma, John e Mark. Reduce da un’accesa discussione col marito John riguardo un presunto tradimento, proprio mentre si reca a lavoro, Emma si imbatte nel giovane Mark, prossimo ad un colloquio nella stessa azienda della donna. Per una fatale coincidenza i due si ritrovano nello stesso ascensore e vi rimangono bloccati. Costretti dalla situazione, si ritrovano soli l’una di fronte all’altro, creando inaspettatamente una complice intimità.

Esiste, però, un nesso comune che Emma ignora: anche Mark conosce John perché è proprio lui il medico a cui il giovane si è rivolto per cercare una soluzione al suo problema: un tumore che rischia di ucciderlo. Quell’incontro è stato davvero casuale? E cosa c’entra John in tutta questa faccenda? In un continuo alternarsi di suspense e romanticismo, tra continui colpi di scena, sarà il pubblico a riordinare i pezzi di questo confuso puzzle e a capire quale ruolo sta giocando ogni personaggio nella partita a carte contro il destino.

