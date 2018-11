Ascanio Celestini inaugura la XV edizione della rassegna L’Altro Teatro con "Pueblo"

Voce e fisarmonica lungo le periferie dell’umanità, per cogliere infiniti frammenti di vita. Sarà “Pueblo” di Ascanio Celestini, uno tra i più rappresentativi artisti del teatro di narrazione italiano, a dare il via, venerdì 30 novembre, alla quindicesima edizione de L’Altro Teatro.

La rassegna, che quest’anno partirà al Teatro Stimate, è diventata negli anni un punto di riferimento per quanto riguarda i linguaggi del contemporaneo e della sperimentazione. Biglietti e abbonamenti sono in prevendita al Box Office di via Pallone o sul sito www.getickets.it.

Ingresso a soli 10 euro per i giovani con meno di 30 anni.

Celestini, attore e regista dello spettacolo, osserva da dietro una tenda quelle periferie che brulicano di vita. È infatti dalle finestre di quei palazzi di quartiere che le persone cercano di entrare nelle stanze e nelle vite altrui. È lì che incrocia Violetta, giovane cassiera, che non ha neanche il tempo per andare in bagno, ma che sogna di essere regina di un reame popolato di uomini e donne interessanti. Voci differenti s’incontrano per ritrarre un universo fatto di povertà ma capace di brillare come un diamante di rara bellezza. Accompagnato dalle musiche originali composte da Gianluca Casadei, Celestini crea un nuovo ritratto dei margini della società e invita lo spettatore a identificarsi con i suoi protagonisti.

La rassegna è organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven, Ersilia Cooperativa e EXP - Are We Human. La manifestazione si avvale del sostegno della Regione del Veneto e del MIBAC, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

(fonte foto Comune di Verona)