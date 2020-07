Visita al cantiere di restauro del dipinto "Ritratto del procuratore Erizzo"

Il cantiere di restauro “a vista”, allestito all’interno delle sale del Museo, offre l’occasione per ammirare da vicino le operazioni di recupero estetico di una delle più importanti e significative opere della Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo. I tre appuntamenti in programma consentiranno di conoscere la storia della famiglia Erizzo, raccontata attraverso le gesta dei più significati esponenti del casato e di originali documenti d’archivio, e di comprendere le metodologie e le fasi di lavoro del restauro in corso, che saranno illustrate dalla restauratrice Attilia Todeschini.

Quando:

Lunedì 13 luglio, ore 11

Lunedì 20 luglio, ore 11

Lunedì 27 luglio, ore 11

Informazioni e contatti

Numero massimo di partecipanti: 5. Costo: visita guidata gratuita previo pagamento del biglietto d’ingresso al Museo (5 euro). È richiesta la prenotazione al numero: 045-8032484 oppure info@museominiscalchi.it.