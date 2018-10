"L'Arte racconta i quartieri", in Gran Guardia esposte le opere dei partecipanti al concorso

Una settantina di opere che daranno una “visione inedita” dei borghi cittadini. Inaugurerà sabato 12 ottobre, alle 17, in Gran Guardia, la mostra finale della 10ª edizione del concorso di pittura, scultura e grafica “L’Arte racconta i Quartieri”. Durante il pomeriggio si esibirà il coro dell’Ordine degli Avvocati e saranno proclamati i vincitori del concorso, un esperto e un esordiente per ogni circoscrizione. Ai premiati verrà data l’opportunità di esporre le proprie opere nelle due mostre collettive che si terranno in sala Birolli, per gli esordienti dal 26 al 29 ottobre, per gli esperti dal 9 al 12 novembre.

L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione da tutta Italia. I partecipanti hanno liberamente rappresentato e interpretato panorami insoliti, mestieri, curiosi luoghi d’incontro e angoli nascosti delle circoscrizioni della città. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Verona e dalla Società Belle Arti, che ha istituito la commissione selezionatrice, ha il sostegno di Fondazione Cattolica.

La mostra rimarrà aperta dal 13 al 15 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero.

«Sono lieto di festeggiare il decennale di questo progetto, che ho potuto seguire fin dalla sua nascita, condividendone scopi e finalità – ha detto l’assessore al Decentramento Marco Padovani -. Se quest’anno l’iniziativa ha saputo rinnovarsi aprendo le porte anche a giovanissimi artisti, per l’anno prossimo sono in cantiere numerose novità, tra cui la possibilità di realizzare mostre estemporanee».