Domenica 10 Febbraio, sempre presso Piccolo Tibet di Negrar, Jennifer Cabrera Fernandez terrà uno Speciale WORKSHOP - L'arte, i passi sacri e i canti di guarigione attraverso lo sciamanesimo.



Condivisione di passi sacri, protocolli antichi e canti/suoni di guarigione, secondo lo studio e l'insegnamento ricevuto dai medici tradizionali messicani e da una accurata ricerca antropologica, sociologica e spirituale.



Lo sciamanesimo e l'arte hanno avuto, sin da tempi remoti, incontri attraverso le diverse manifestazioni artistiche come la musica, la danza, la pittura, la scultura, così come l'astronomia e la geometria, anche se quest'ultime due sono considerate all'interno della sfera matematica, sono anch'esse parte della pratica degli sciamani o medici tradizionali.



Cosa portare:

Tuta, maglia e scarpe da ginnastica, acqua e una copertina.

Per chi preferisce, può portare anche un materassino da yoga, comunque non è strettamente necessario.

Partecipazione aperta a tutti sopra i 18 anni, anche senza alcuna esperienza. PRENOTAZIONI, CONTRIBUTO SPESE referente Riccardo: 3408750609 (sms o Wp).



Orario: 15.00 - 18.30