Pre-corso di arte e neuroscienze, "la nuova via d'accesso al capitale umano"

L’arte è una dimensione profonda e potente: apre nuove prospettive, provoca le domande giuste, mette in discussione l’esistente e può diventare un’antenna sintonizzata sul futuro, anticipando scenari e comportamenti. Da questo assunto abbiamo creato un corso che si svilupperà approfondendo i seguenti punti:

creare l’occasione per un’autentica comprensione dell’arte;

sperimentare un nuovo modo di pensare l’arte e la storia dell’arte che parta dal personale sentire di ciascuno di noi attraverso un'interazione “viva” con l’opera dell’artista;

sperimentare il colore e la luce per comprendere qualcosa in più su di noi, come siamo e come ci relazioniamo con l'altro;

spiegare e sperimentare perché ha sempre più senso, nelle organizzazioni di oggi, investire nell’arte applicata alla formazione aziendale e perché questo approccio produce risultati importanti;

sviluppare coesione e condivisione nel gruppo di lavoro, superare i conflitti;

strumentalizzare il processo creativo per sollecitare nuove strategie di problem solving;

stimolare, attraverso l’operato su un piano parallelo a quello produttivo aziendale, il rinnovamento motivazionale delle persone coinvolte;

approfondire le proprie conoscenze storico artistiche;

aiutare lo sviluppo di un’etica per l’arte riconsegnando la parola all’opera, a chi ne fruisce e all’artista, unico vero conoscitore del suo intento.

Anche all’interno di un’azienda, di una comunità, di una famiglia si manifestano stati emozionali e mentali impegnativi. Attraverso la sperimentazione di materiali artistici, si può attivare un processo di conoscenza di sé per crescere, fare squadra, innovare, migliorare le relazioni interpersonali, gestire lo stress, i conflitti ed i cambiamenti organizzativi. L’arte aiuta ad incrementare la creatività per la risoluzione dei problemi e favorisce lo sviluppo della competenze trasversali. Al completamento del percorso verrà rilasciato un Attestato di Competenza in Strategic Art Therapy Coach. Coloro che desiderino ricevere soltanto un Attestato di Frequenza non saranno tenuti a compilare l’elaborato finale.

Informazioni e contatti

Pre-corso gratuito: sabato 14 dicembre dalle ore 15.30 alle 18 in sede (si prega di prenotarsi telefonicamente al 3475035840 entro il 10 dicembre 2019).