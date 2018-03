Art Pass: incontri sull’arte e sull’opera lirica a Castelnuovo del Garda

L’assessorato alla Cultura di Castelnuovo del Garda ed il Comitato di gestione della biblioteca comunale propongono la quarta edizione di Art Pass, con due appuntamenti per conoscere alcune tra le più importanti mostre in corso in Italia in questi mesi e due incontri dedicati all’opera lirica.

Si comincia venerdì 6 aprile con Frida. Oltre il mito, la mostra in programma sino al 3 giugno al Mudec - Museo delle Culture di Milano. Si prosegue venerdì 13 aprile con l’esposizione L’eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio, aperta sino al 17 giugno ai Musei di San Domenico a Forlì.

Le conversazioni sull’arte saranno tenute da Nadia Melotti, docente di Arte e Immagine, e aiuteranno i partecipanti ad apprezzare al meglio le esposizioni. Naturalmente i contenuti rimangono interessanti anche per chi non avrà occasione di visitare le mostre.

Venerdì 20 aprile, per il primo incontro sull’opera lirica, Francesco Iuliano proporrà una guida all’ascolto della Carmen di Bizet, mentre venerdì 4 maggio presenterà Il barbiere di Siviglia di Rossini. Entrambi gli spettacoli sono in cartellone dell’Arena Opera Festival 2018.

Tutti gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, si svolgeranno alle 20.45 nella sala civica Libertà, in piazza della Libertà a Castelnuovo del Garda. Per informazioni rivolgersi alla biblioteca allo 045 6459972.