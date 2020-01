"Arsenico e vecchi merletti" in scena al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda

Sabato 1 febbraio alle 21 al Teatro DIM di Sandrà si conclude la rassegna Teather In Dialect con "Arsenico e vecchi merletti", commedia messa in scena dalla Gajarda Companja. Il titolo è universalmente noto, soprattutto grazie al film di Frank Capra interpretato da Cary Grant. Un adattamento, a sua volta, di un grande successo teatrale di Broadway di Joseph Kesselring. Il New York Times giudicò la commedia «così divertente che nessuno la dimenticherà mai».

La vicenda ha come protagonista un severo critico teatrale, che deve vedersela con la sua famiglia di pazzi assassini: due amabili, anziane zie zitelle, che uccidono i coinquilini con un vino di sambuco corretto con arsenico, uno zio ed un fratello pazzi. La scena si svolge nella casa delle due vecchie zie che dietro la facciata filantropica e solidale nascondono una follia omicida seriale che fa accatastare decine di cadaveri in cantina...

Tutto si gioca su un portentoso equilibrio tra comico e noir: Arsenico e vecchi merletti è una di quelle opere capaci di mantenere nel tempo il loro impatto sovversivo regalando al tempo stesso risate e urla di spavento, tensione e puro divertimento. La Gajarda Companja ambienta in Italia la propria versione della famosa commedia.

Informazioni e contatti

Durata: 90′

Web: http://dimteatrocomunale.it/