All'Arsenle di Verona è in arrivo "El Capitan Folk Festival"

La festa veronese più popolare torna per la 3^ edizione: una "due giorni" di musica, spettacoli, arte ed enogastronomia per tutte le età. L’evento si terrà nel meraviglioso contesto dell’Arsenale austriaco di Verona, in pieno centro storico. Un’occasione unica per vivere e far rivivere uno dei luoghi storici della città.

El Capitan Folk Festival è un evento senza scopo di lucro: i ricavati saranno utilizzati per finanziare il “Premio Roberto Rizzini" per la musica popolare, la cui prima edizione nello scorso gennaio ha avuto un grande successo (www.bogonassociazione.com/premiorobertorizzini).

Vi aspettiamo all’Arsenale di Verona il 29 e 30 Giugno per un evento indimenticabile.

Informazioni

VENERDI 29/06 dalle ore 18.00 alle ore 02.00

SABATO 30/06 dalle ore 16.00 alle ore 02.00

Ingresso con consumazione: un giorno 7 € ---> due giorni 10 €

Minori fino a 10 anni: gratis.

Concerti

VENERDI 29/06

Duo Bucolico (Demenz Rock Ita: cantautorato illogico d'avanguardia)

Joe Victor (folk rock)

Idraulici del Suono (folk, gipsy, balcanica)

Dj Grissino AKA Mr. Breadstick (global beats!)



SABATO 30/06

Contrada Lorì & Leonardo Gallato (folk in dialetto veneto & siciliano)

The Wave Lines (r&b)

Forelock & Arawak Reggae (reggae)

Dj Grissino AKA Mr. Breadstick (global beats!)



TEATRO E DANZA

Il Menu della Poesia: performance teatrale itinerante che nutre il cervello.

Afele' Festival: Lezione aperta di danza e canto tradizionali africani.

Doundounba (cerchio di danze e tamburi).



ESPOSIZIONE COLLETTIVA arteVIVA

arteVIVA! è un progetto artistico che prevede il dialogo tra opere che provengono da luoghi diversi.

Si tratta di due mondi: quello degli studenti del Biennio Atelier Direction - Mediazione Culturale dell'Arte - dell'Accademia di Belle Arti di Verona e quello di alcuni artisti Outsider, che si esprimono attraverso il gesto, la materia e il colore aprendo le porte dell’immaginazione di chi le guarda.

Anche quest’anno arteVIVA! ha preso forma grazie alla collaborazione con Daniela Rosi.



ANIMAZIONE

Steel n Flame (Giochi col fuoco)

Bridge Film Festival - BFF (Proiezioni: footage folk/tribal/psichedelici)



AREA BIMBI (Sabato 29/06 dalle ore 16.00)

Animazione con clown "Polpetta".

Giochi per chi comincia o non ha mai smesso di giocare con il Ludobussino di Hermete Cooperativa Sociale Onlus

Lezione di danza africana con Afele' Festival



STAND ARTIGIANALI

FRIDA (www.instagram.com/frida.verona)

Shoshin (www.instagram.com/marta_shoshin)

OSTIX -MAGLIETTE STAMPATE-

Cactus37100 Vintage (www.instagram.com/vintagelifeeco)

Poliniani - Graphics & Publishing (www.instagram.com/poliniani)

Dewdropaint (www.instagram.com/dewdropaint_life)

RockAt

Macrame de Candela & DHUB Atelier di Riuso Creativo



FOOD&DRINK

Food Trucks per tutti i gusti e palati & Servizio Bar con Birra Artigianale.

