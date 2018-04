All'ex Arsenale è in arrivo BeerEat® 2018, il grande Festival della birra artigianale e dello street food

Torna a Verona dall'11 al 13 maggio presso l'ex Arsenale austriaco il "BeerEat® 2018", grande Festival della Birra Artigianale e dello Street Food (www.beereat.it).

Saranno presenti ben 25 Birrifici artigianali, oltre 100 tra le migliori etichette italiane ed estere, 8 Food Trucks (veri e propri ristoranti su ruota) con in programma degustazioni, workshops, concerti, DJset, Buskers e incontri con i produttori.

Ingresso alla manifestazione

L’ingresso al pubblico prevede l'acquisto di un carnet comprensivo di 2 consumazioni e bicchiere serigrafato della manifestazione del valore di 10€. All’interno dell'Arsenale è autorizzata la vendita al bicchiere, in bottiglia ed in confezione ai soli maggiorenni con un listino a partire da 3€ per 0,3 Lt.

Informazioni e orari

Venerdì 11 maggio 2018 dalle 18 alle 24.00

Sabato 12 maggio 2018 dalle 11 alle 24.00

Domenica 13 maggio 2018 dalle 11 alle 24.00

- site: www.beereat.com

- mail: marketing@studioventisette .net

Cos’è la birra artigianale?

In generale la birra artigianale è una birra non pastorizzata, prodotta senza l’utilizzo di conservanti e utilizzando ingredienti selezionati e di prima scelta. La birra artigianale è un prodotto “fresco e genuino” e 100% NATURALE, prodotta con 4 ingredienti di base: acqua, malto d’orzo, luppolo e lievito. Certamente non essendo pastorizzata ha bisogno i maggiori attenzioni rispetto al prodotto industriale in particolare per quanto riguarda la sua conservazione, ma quando si degusta una birra artigianale si ritrova tutta la fragranza dei suoi ingredienti! La birra artigianale punta tutto sulla qualità, sulla ricerca degli ingredienti e sulla creatività dei birrai nel loro utilizzo. In parole povere chi beve birra artigianale cerca un’esperienza gustativa “differente”, fuori dagli schemi, lontana dalle convenzioni e più vicina al territorio. Volete considerare la soddisfazione di poter parlare direttamente con il birraio che può spiegarti tutta la passione e la ricerca quotidiana che investe nel suo prodotto?

Cosa sono i Food Truck?

Quello dei FoodTruck è un fenomeno che si fa risalire al 1872 e alla diffusione dei primi carretti a traino che vendevano salsicce calde per le vie di New York e Manhattan. Da allora è stato un crescendo di mezzi adibiti alla vendita di cibo in mobilità. Subito dopo i carretti arrivano le biciclette a cui erano legati piccoli rimorchi o costruite appositamente per la vendita di alimenti. Con la nascita e la diffusione di auto e camion con motore a scoppio, già verso la fine del 1800, inizia il fenomeno dei foodtruck. Nel 1948 con la diffusione degli Ape Piaggio, questo segmento si espande ulteriormente grazie alla economicità e versatilità del mezzo che consente di essere “attrezzato” con piccoli investimenti. Una curiosità. Negli Stati Uniti sono così tanti che il Comune di New York, come molti altri, sta valutando la necessità di fare una norma per regolamentarne l’attività. E’ un’innovazione culinaria che sta letteralmente avvenendo per strada, dove anche grandi chef e giovani imprenditori si sono buttati sulla strada per creare una flotta di ‘food trucks’. Nelle città grandi e in quelle piccole. Sono diventati parte del tessuto sociale che portano i sapori internazionali anche nel piccolo borgo.

Dove

Arsenale austriaco, piazza Arsenale 37126 Verona (VR)

Come arrivare - http://bit.ly/1bc9BxL