Ars Illuminandi: tre secoli di manoscritti miniati per un'esposizione temporanea alla Capitolare

I manoscritti miniati saranno al centro della nuova esposizione temporanea di venerdì 5 ottobre organizzata dalla Biblioteca Capitolare in collaborazione con Fondazione Discanto. Le miniature nelle pagine degli antichi codici da sempre hanno suscitato stupore e meraviglia negli occhi di chi le osservava: elementi preziosi per arricchire i volumi, ma anche densi di numerosi significati. La miniatura è chiamata anche ars illuminandi, forse dalla luce che le pagine ricevono per mezzo dei colori e della doratura, o forse dall’utilizzo di lacche alluminate per comporre i colori.

I visitatori potranno scoprire la miniatura nel corso di tre secoli, dal XIV al XVI. Per l’occasione verranno esposti alcuni tra i più bei codici conservati in Biblioteca: del XIV secolo una delle una delle nove coppie di corali, considerati il più importante corpus esistente della miniatura veronese del Trecento, un bellissimo messale e un compendio di diritto canonico compilato da Uguccione da Pisa. Del XV secolo un testo di botanica ricco di disegni dipinti a mano, un’epitome di Pier Candido Decembrio delle Vite di Plutarco, dove sono illustrati personaggi della civiltà greca e romana, e un codice con capilettera miniati di Tito Livio. Infine per il XVI secolo saranno esposti due codici di argomento religioso: un manoscritto di messe con notazioni musicali con delicati motivi floreali e animali e una Bibbia nella quale ogni foglio è contornato da uno spettacolare fregio dorato. È prevista una sola visita guidata alle ore 19:30, con prenotazione consigliata, al costo di 10 euro.

INFO EVENTO

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)

Venerdì 5 ottobre 2018

Orario visita guidata: 19:30

Ingresso visita guidata adulti: euro 10

Ingresso visita guidata bambini fino a 14 anni: gratuito



Prenotazione consigliata

tel. 045 8538071 - info@capitolareverona.it