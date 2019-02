Arriva a Verona il tour di eventi dedicati a "The lego movie 2"

Mancano pochi giorni all’arrivo nelle sale italiane di “The LEGO® Movie 2” e il tour di LEGO Italia dedicato al film arriva nel week-end del 16/17 febbraio presso il Centro Commerciale Adigeo, Viale delle Nazioni 1, Verona, dalle 11.00 alle 20.00. I bambini di tutte le età potranno scoprire tutto sui principali personaggi del film: Emmet, Lucy, Unikitty, la regina Wello Ke Wuoglio, Batman e giocare con i mattoncini più famosi al mondo.



LEGO Italia vi aspetta al grido di “Insieme è più meraviglioso”, motto che volutamente strizza l’occhio al gergo infantile, in un’area dedicata al sequel del film: i bambini potranno misurarsi in sfide di costruzione a tema The LEGO Movie 2, divertirsi nell’angolo del truccabimbi e mettersi alla prova con la coreografia della “brick dance” che ballano i protagonisti del film… insomma il divertimento è garantito e per tutti i partecipanti ci saranno tante sorprese!



Il divertimento non finisce qui perché saranno i personaggi del film in persona ad accogliere i bambini nell’area LEGO, pronti a giocare con loro e a disposizione per tantissime foto ricordo.



Il mondo di The LEGO Movie 2 è sempre appassionante e caleidoscopico. Così come i nuovi incredibili set di mattoncini! Nell’area LEGO ci saranno anche le principali novità legate al film: L’astronave Sorellare del generale Dolce Sconquasso!, La casa-razzo 2 in 1 di Emmet, Il Rexplorer di Rex e ancora tante altre.



Con gli eventi dedicati a The LEGO Movie 2, i bambini potranno giocare e sentirsi i veri protagonisti del nuovo film, in uscita nelle sale italiane il 21 Febbraio.



Il tour, partito da Marcianise, ha fatto tappa a Roma e ora in arrivo nel centro commerciale di Verona, si concluderà poi in Lombardia, presso Il Centro di Arese.



Giocate anche voi con le nuove avventure di The LEGO Movie 2 e ricordate che… Insieme è più meraviglioso!

