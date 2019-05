"Arredare con storia e arte": mostra evento tra passione artigianale e genio creativo

La mostra è un dialogo fra arte, arredamento e design che valorizza 70 anni di amore dell’azienda per la tradizione, la bellezza e l’unicità. Materiali pregiati e lavorazioni ricercate caratterizzano da sempre le soluzioni proposte da Arredamenti Dalle Vedove, nata nel 1949 a Cavaion Veronese come piccola falegnameria e oggi azienda di riferimento sul territorio per la produzione di mobili artigianali, progettazione di interni e vendita di prodotti d’arredo e design di alta qualità.



Per celebrare l’importante traguardo dei 70 anni di attività, Arredamenti Dalle Vedove ha scelto di esaltare il connubio con il mondo dell’arte e della bellezza allestendo la mostra evento “Arredare con storia e arte” all’interno del proprio showroom (via Fracastoro 13), ideando un percorso immersivo affascinante, ricco di storia e ricerca.



Curata in collaborazione con Pasqualina Tomezzoli, presidente della manifestazione “Presenze Artistiche Cavaionesi”, la mostra raccoglie una selezione di oltre 60 opere di rilevanti artisti del Veronese, a sottolineare il forte legame con il territorio che contraddistingue l’azienda. È possibile ammirare opere pittoriche e scultoree degli artisti Amalio Accordini, Nilo Bazzani, Sabrina Ferrari, Zeno Finotti, Monica Piona e Gianluigi Dalle Vedove.



Inaugurata il 5 maggio alla presenza del Sindaco Sabrina Tramonte e della critica d’arte Nadia Melotti, la mostra è aperta al pubblico fino all’8 giugno 2019.

Informazioni e contatti

Tel. 045 7235588

www.arredamentidallevedove.it

Gallery