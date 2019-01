Live show di Arly Joi al Pub Time Out di Verona

Dubstep Melodic in versione italiana. La musica indipendente torna in voga per gli amanti della musica dal vivo. Il primo live show del 2019 di "Arly Joi", artista di Verona che canterà i suoi brani di cui anche tre inediti.

L'evento avverrà preso il PUB TIME OUT DI VERONA in Via Campofiore, 1, 37129 Verona VR.

Vi aspettiamo per passare una serata di emozione e divertimento.

INGRESSO GRATIS