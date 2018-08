All'Area Exp di Cerea è in arrivo l'irresistibile comicità di Angelo Pintus

Squadra vincente non si cambia. In questo caso si potrebbe dire: “Idea vincente, si ripete”. Anche quest’anno torna all’Area Exp di Cerea (VR) “Area Comici”, la rassegna dedicata alla comicità che vede protagonisti due maestri della risata: il 23 febbraio Angelo Pintus in “Destinati all’estinzione” e il 1° marzo Andrea Pucci in “IN…TOLLERANZA 2.ZERO”.

Due appuntamenti all’insegna del divertimento per tutti, dove non mancheranno momenti di riflessione sulla vita che accomuna tutti noi, indistintamente.

ANGELO PINTUS 23 FEBBRAIO – AREA EXP CEREA

C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre manda messaggi con il cellulare e c’è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, c’è chi parcheggia la macchina nel posto riservato ai disabili “tanto sono 5 solo minuti”.

C’è chi festeggia il complemese, chi dice ciaone e chi fa l’Apericena. Ma soprattutto c’è chi crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di Silvio.

Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno… quello dei Dinosauri.

Amici miei, che ci piaccia o no, siamo “DESTINATI ALL’ESTINZIONE”.

I biglietti sono già in vendita sui circuiti Ticketone, Geticket e presso i punti vendita autorizzati.