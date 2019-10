Eugenio Finardi all'Area Exp di Cerea per "Blues Made In Italy"

Blues Made In Italy ha annunciato sui social network chi sarà l'ospite speciale, "padrino" della decima edizione della manifestazione che si terrà all'Area Exp di Cerea (Verona) sabato 12 ottobre 2019. " La più grande fiera del Blues ", diventata ormai un appuntamento fisso e attesissimo da migliaia di musicisti e appassionati, ospiterà Eugenio Finardi , che con il suo live-set previsto in serata risalirà il fiume arrivando alla sorgente della musica più pura: il Blues, l a musica che ha sempre amato fin da ragazzino, che ha sempre fatto parte della sua vita e che ha discograficamente celebrato con il bellissimo album "Anima Blues".

La conduzione dell’evento sarà affidata al carismatico presentatore Maurizio “Dr. Feelgood” Faulisi di Virgin Radio, figura di spicco nell’ambiente musicale italiano, conduttore radiofonico dal 1978, divulgatore e stimato critico musicale.

La serata proseguirà con l'inedita formazione Blues Made In Italy AllStars Band, che per la prima volta vedrà riuniti sul palco alcuni tra i migliori nomi della scena Blues italiana come Fabrizio Poggi, Mike Sponza, Limido Brothers, Model T-Boogie, Dario Lombardo & The Blues Gang, Max Lazzarin & Stephanie Ghizzoni e Linda Valori, dove non mancheranno i tributi ai bluesmen che hanno aperto la strada Guido Toffoletti e Rudy Rotta.

Tra i nomi di spicco che si esibiranno sui tre palchi della decima edizione, sono attesi anche Tolo Marton, Veronica Sbergia & Max De Bernardi, Mandolin’ Brothers, Piero De Luca & Big Fat Mama, Sonohra Project Trio, Arianna Antinori e Betta Blues Society.

