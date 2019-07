All'Area Exp di Cerea la manifestazione artistica "Veni, Vidi, Vince"

L’evento è organizzato da Monica Ferrari del Fammi ballare! in collaborazione con Paola Manghisi di Knowledge Dance Company con il fondamentale Patrocinio Assessorato alla Cultura del Comune di Cerea e Area Exp impegnati a livello istituzionale, oltre che con fervore, in questa iniziativa che proporrà una serata originale e inconsueta a Cerea.

"Veni, Vidi, Vince" un gioco di parole sullo storico motto di vittoria e conquista, dove Vince (e non vici) si riferisce a Vincent Van Gogh al quale un significativo momento della serata sarà dedicato. "Veni, Vidi, Vince" vuole risvegliare, raccontare e rianimare, attraverso percorsi intrecciati ed intrisi di emozioni, questo grande spazio ricco di significato per la storia di Cerea: l’Ex Fabbrica Perfosfati. Percorrendo un immaginario labirinto si potranno apprezzare performance artistiche di vario tipo, alternate ad allestimenti scenici ed installazioni a tema. Fuori dal labirinto, al cinema sotto le stelle, un piccolo rinfresco creativo come conclusione e congedo. L’evento, oltre al Fammi ballare! e alla compagnia Knowledge Dance Company, vede la partecipazione di Debora Lyaa Scandolara, Marco Gentile, Tomifly per la danza, Paolo Fazion in collaborazione con Cinema Mignon, Leonardo Maria Frattini, ORCHestrIDEA (Orchestra del Legno) e il finger food del Ristorante Natural Cuisine.

In serata sarà possibile vedere:

"L’Anima e il Volto" preziosa collezione di opere d’arte provenienti dalla fonderia Munaretti, tesoro dei magazzini della storica fonderia veneziana recuperato dal Maestro Guerrino Lovato e già presente in area.

Il Museo del Legno con performance del Fammi ballare! Monica Ferrari rimette in luce e reinterpreta una parte della preziosa collezione, già presente in area, di oggetti storici per la lavorazione del legno. Mescolandoli ad elementi scenografici e ballerine, questa sezione riceverà i visitatori in uno spazio dinamico tra racconti visivi, sonori e danzati. Un’orchestra creativa, composta dagli stessi originali ‘strumenti da lavoro’, introdurrà dal vivo la performance del Fammi ballare! onorando la storia dell’artigianato locale che rimane testimonianza di un passato significativo e base solida per uno sviluppo futuro guidato oggi da realtà come Lignum.

Prima assoluta dello spettacolo ‘Vince - Cercando il Sole’, nuova produzione di Paola Manghisi e della Knowledge Dance Company, liberamente ispirato alla figura del celebre pittore Vincent Van Gogh. La vita di Van Gogh, breve intensa e tormentata, assomiglia a un percorso verso una mèta, ambita quanto sconosciuta. Egli stesso scrive: «Noi siamo dei pellegrini, la nostra vita è un lungo cammino, un viaggio dalla terra al cielo», un viaggio difficile, tortuoso, eppure lieto, animato da un ardore interno che conduce verso una luce forte, sicura, un faro nell’oscurità.

All’aperto il cinema Mignon proporrà un cortometraggio a tema accompagnato da sfiziosi finger food serviti in packaging ecologico dal Ristorante Natural Cuisine, giovane realtà che realizza gustosi piatti utilizzando rigorosamente materie prime di ottima qualità, biologiche, senza glutine e senza lattosio.

Informazioni e biglietti

Il costo del biglietto di ingresso comprensivo del piccolo rinfresco è di: 20 euro - intero 15 euro - ridotto

Web: https://www.areaexp.it/

Prevendita: Fammi ballare!

Via Mantova 101 a Cerea - Verona (presso il Circolo Silverblu Fitness e Benessere)