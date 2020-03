All'Archivio storico Fedrigoni di Verona corso-laboratorio per operatori

Cosa significa lavorare concretamente in un archivio d’impresa? Come si raccolgono i materiali dispersi? Come li si scheda e li si riordina? Per dare indicazioni efficaci e concrete agli operatori del settore, la Fondazione Fedrigoni Fabriano organizza, nell’Archivio storico Fedrigoni a Verona (viale del Piave 11, poco distante dalla stazione di Porta Nuova), un corso-laboratorio a numero chiuso dedicato agli archivi d’impresa, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2020.

La Fondazione Fedrigoni Fabriano, tra le sue molte attività di carattere culturale, tutela infatti, su incarico della Fedrigoni SpA, l’Archivio storico delle Cartiere Miliani-Fabriano, primo archivio d’impresa dichiarato di “notevole interesse storico” in Italia, e ha concluso di recente i lavori di sistemazione dell’archivio storico delle cartiere di Verona, Arco e Varone.

Il corso-laboratorio, che avrà un numero massimo di 15 partecipanti, è tenuto dalla professoressa Giorgetta Bonfiglio-Dosio, esperta riconosciuta del settore, e dalla dottoressa Ilaria Montin, sua collaboratrice nel riordino e nella descrizione inventariale del complesso archivistico Fedrigoni.

Le lezioni avranno un carattere eminentemente pratico e affronteranno in forma seminariale i seguenti temi legati alle metodologie per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio d’impresa: che cosa considerare archivio? Come raccogliere i materiali dispersi? Come schedarli, riordinarli e descriverli? Come redigere l’inventario? Quali iniziative intraprendere per valorizzare tutto al meglio?

Informazioni e contatti

Per partecipare al corso consultare https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lavorare-concretamente-in-un-archivio-dimpresa-98169001125 o www.fondazionefedrigoni.it. Iscrizioni aperte fino al 15 aprile 2020. Per informazioni: formazione@fondazionefedrigoni.it

L’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) del Veneto e l’Associazione dei Musei e Archivi d’Impresa MUSEIMPRESA hanno concesso il patrocinio gratuito all’iniziativa.