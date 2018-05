L'architetto portoghese Eduardo Souto de Moura inaugura a Castelvecchio il ciclo di conferenze per il Festival MantovArchitettura

Sarà uno dei maestri dell’architettura contemporanea, Eduardo Souto de Moura, ad aprire il ciclo di conferenze ad ingresso libero che il Museo di Castelvecchio ha organizzato in occasione del Festival MantovArchitettura.

Sabato 12 maggio, alle ore 11, l’architetto Filippo Bricolo, insieme agli organizzatori Alba Di Lieto e Nicola Brunelli, introdurrà l’ospite in sala Boggian, presentando i progetti museografici più significativi e mettendoli in relazione con l’intervento scarpiano a Castelvecchio. A tutti i partecipanti sarà dato un coupon per un ingresso gratuito al Museo di Castelvecchio, valido per l’intera giornata di sabato. Dopo la conferenza è prevista una visita guidata, con la presenza di Souto de Moura, alla Galleria delle Sculture realizzata da Carlo Scarpa.

L’appuntamento fa parte di un ciclo di tre incontri nati dalla stretta collaborazione tra il Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, la Direzione Musei d’Arte e Monumenti del Comune di Verona e l’Ordine degli Architetti di Verona.

Le successive conferenze, che si terranno sempre alle ore 11 in sala Boggian, avranno come ospiti Guido Canali, sabato 19 maggio, e Elías Torres, sabato 26 maggio. Nel corso degli incontri sarà presentata una videoproiezione dei progetti degli studenti del corso di Architettura degli Interni e Allestimento del Polo Territoriale di Mantova su temi collegati ai musei veronesi.