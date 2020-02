Febbraio è il mese dell’amore: promozione di San Valentino ad Aquardens

Febbraio è il "mese dell’amore" e Aquardens Terme di Verona lo celebra con due iniziative speciali che promettono la magia di momenti indimenticabile di . benessere e relax con formule promozionali nuove e inedite:

Una "Matinèe tutta per Te" è la promozione pensata per le donne, a cui – per tutto febbraio – è riservato un ingresso di 4 ore terme e saune a 25 euro, con uno sconto del 40% sulle tariffe normali, e un massaggio viso a bordo vasca in omaggio. Basterà arrivare entro le 11.00 ogni mattina del mese da Martedi a Giovedi per avvalersi della promozione e accedere a tutti i percorsi benessere del parco termale e ai rituali nel sauna village più grande d’Italia.

«Abbiamo voluto pensare a quelle donne che pur lavorando intensamente non si dimenticano mai di prendersi cura della famiglia - racconta Federica Reani, General Manager di Aquardens - a quelle che hanno scelto di intraprendere la carriera e che corrono da un ufficio all'altro, gestendo problemi e risorse durante giornate che sembrano non finire mai, a quelle che pur con impegni di lavoro o famigliari si dedicano agli anziani, ma anche a quelle che hanno deciso di dedicare le loro energie agli impegni famigliari e che spesso si dimenticano di quanto sia importante concedersi un momento di relax, insomma a tutte le donne il cui tempo vale tantissimo e che devono scegliere a chi dedicarlo e come. Magari a sé stesse, qualche volta».

Nella settimana dal 10 al 16 febbraio sono invece dedicati alle coppie innamorate di tutte le età i Love Days, di Aquardens. Si potrà entrare in due con il 30% di sconto, cioè con soli 75 euro, avendo la possibilità di accedere, a scelta per tutto il giorno o per la sola serata, a tutti i diversi percorsi e rituali di benessere, accolti da un love drink dedicato in omaggio.

Flavio Zuliani, Amministratore Delegato di Aquardens, spiega così le due nuove iniziative: «Aquardens è un paradiso termale nato da un atto d’amore per la nostra terra, le cui acque preziose e calde invitano naturalmente a volersi bene, a trattarsi bene a regalarsi un benessere profondo ed antico. Per questo dedichiamo le nostre promozioni di febbraio a tutti coloro che amano e fanno dell’Amore la loro bandiera. A chi ama il proprio partner e a chi ama la propria famiglia, a chi ama il proprio benessere. Il nostro parco vuole essere la cornice perfetta per una grande storia d’Amore».

Informazioni e contatti

Gli ingressi speciali Matinee e Love Days possono da oggi essere acquistati su www.aquardens.it