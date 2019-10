Grandi ospiti ad Aquardens per l'inaugurazione della nuova Arena Gourmet

Questa settimana vieni a vivere una nuova esperienza di gusto presso la nuova area ristorativa di Aquardens: un viaggio alla scoperta del benessere attraverso il cibo! La dottoressa Silvia Marconi , esperta Nutrizionista, Farmacista e Dietista, guida la scelta delle materie prime: qualità e stagionalità degli ingredienti, sapientemente accostati e preparati, garantiscono la genuinità di una cucina che propone il meglio della tradizione mediterranea senza rinunciare ai prodotti tradizionali del territorio veronese.

Il programma

Mercoledì 16 Ottobre 2019 Dalle 18 Show cooking con la blogger Viviana Dal Pozzo che preparerà per i nostri ospiti dei deliziosi assaggi, il tutto in diretta sui suoi canali social.

Dalle 18 Show cooking con la blogger che preparerà per i nostri ospiti dei deliziosi assaggi, il tutto in diretta sui suoi canali social. Giovedì 17 Ottobre 2019 Dalle 18 cerimonia di apertura Arena Gourmet e taglio del nastro con le autorità locali, aperitivo offerto. A seguire show cooking di Chef Giorgione , cuoco di punta del Gambero Rosso.

Dalle 18 cerimonia di apertura e taglio del nastro con le autorità locali, aperitivo offerto. A seguire show cooking di , cuoco di punta del Gambero Rosso. Venerdì 18 Ottobre 2019 Dalle 20 taglio della torta offerta a tutti gli Ospiti presso Arena Gourmet e grande show a bordo vasca " Sconcerto rock " del comico-cabarettista Gene Gnocchi.

Da mercoledì 16 a venerdì 18 Ottobre ti aspettiamo per trascorrere una giornata di Benessere, scoprendo il piacere di una pausa gustosa presso la nuovissima area ristorativa Arena Gourmet.

Mercoledì 16 Ottobre 2019

La food blogger Viviana Dal Pozzo , che ama definirsi "Friggitrice seriale di melanzane", sarà ospite di Aquardens per il primo giorno di inaugurazione e ci dimostrerà come anche la frittura ci può gratificare senza sensi di colpa. Durante la sessione di show cooking, dalle 18:00 in Arena Gourmet, avremo modo di degustare alcuni dei deliziosi manicaretti preparati da Viviana.

Giovedì 17 Ottobre 2019

L'ospite d'onore di giovedì 17 Ottobre sarà lo Chef Giorgione , al secolo Giorgio Barchiesi, oste per vocazione e volto amato della trasmissione "Giorgione Orto e Cucina" in onda su Gambero Rosso Channel Sky, dove è riuscito a conquistare il cuore delle persone attraverso un linguaggio semplice e diretto.

Giorgione riesce a ipnotizzare chiunque con la sua manualità vecchia scuola, facendo riaffiorare alla memoria antichi ricordi d’infanzia, di famiglia, di focolare. La sua visione della cucina come luogo di aggregazione e di convivialità sarà protagonista dello show cooking che terrà ad Aquardens alle 18 di Giovedì 17 Ottobre presso la nuova area ristorativa "Arena Gourmet" , dove creerà il suo "Menù del Benessere" con i migliori ingredienti del territorio veronese.

Venerdì 18 Ottobre 2019

L'ospite d'onore di venerdì 18 Ottobre sarà il comico Gene Gnocchi. In "Sconcerto Rock" il poliedrico Gene Gnocchi , nella doppia veste di attore e cantante, interpreta The Legend, un attempato rocker che sale nuovamente sul palco per quello che dovrebbe essere un grande concerto celebrativo.

Il ritorno sulle scene si trasforma però in un calvario: problemi audio, insubordinazione dei musicisti, giornalisti della stampa estere che lo mettono alla berlina, il pubblico che gli contesta le scelte artistiche... L'anziana rockstar, tornata dopo anni di silenzio nella speranza di risolvere i suoi problemi economici, si trova quindi a dover arginare un disastro, che è poi quello della sua condizione di principiante assoluto.

Informazioni e contatti

