"Aquacarnival", la grande festa di carnevale alle terme di Verona Aquardens

Scopri il Carnevale alle Terme di Verona! Da sabato 2 a mercoledì 6 marzo ad Aquardens ci si diverte con AquaCarnival. Cinque giorni dedicati al divertimento dei più piccoli e al benessere dei grandi:

- tutti i giorni MINICLUB con animazione in compagnia del nostro staff e mascherine in regalo per tutti i bimbi

- una dolce merenda pomeridiana

- dal 3 al 5 marzo “Cena col Mago” tutte le sere presso Aquardens Restaurant

Scegli tra i diversi pacchetti e organizza il tuo carnevale ad Aquardens.

PACCHETTI

- AquaCarnival Day : ingresso giornaliero all'Area Termale e Menu di Carnevale

- Maschera Night : ingresso serale all'Area Termale con maschera viso in omaggio

- Terme Family: ingresso giornaliero all'Area Termale per 2 adulti e 2 bimbi con età inferiore ai 14 anni.

MENU

- Menu Di Carnevale: a pranzo o cena presso Aquardens Restaurant



TRATTAMENTI AQUADIVINA

- AquaCarnival PRIVATE SPA: una SPA privata con maschere alle argille colorate, tepidarium e massaggio rilassante

- Maschera di Bellezza: maschera alle tre argille per una nuova luminosità

Trascorri una magica giornata insieme alla famiglia, senza rinunciare al benessere che le Terme di Verona sanno regalare. Acquista ora il tuo ingresso!