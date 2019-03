In 4^ Circoscrizione tre appuntamenti per festeggiare la Giornata Internazionale della Donna

Tre appuntamenti al femminile per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Ad organizzarli la 4a Circoscrizione che propone, durante la settimana dell’8 marzo, tre eventi gratuiti e aperti a tutti. A presentarli il presidente della 4a Circoscrizione Carlo Badalini, assieme al consigliere di Circoscrizione Patrizia Zanetti e alla presidente di Aics Verona Maria Rosa Carlin.

Il primo evento è in programma, giovedì 7 marzo alle 17.30. Nell’ambito del ciclo d’incontri del “Tè letterario”, la storica Sabrina Baldanza presenterà “Ritratto di signora”, un colloquio con l’arte. L’appuntamento è in programma al Centro Culturale 6 maggio, di via Mantovana.

Venerdì 8 marzo, alle 20.45, saranno protagoniste la Grecia e le sue donne. Nella sala polifunzionale di via Mincio, 12 andrà in scena “Una serata in Grecia, racconti di viaggio a passi di danza”, uno spettacolo allo scoperta della cultura greca contemporanea declinata al femminile. L’appuntamento è a cura di Elena Serafin, che racconterà storie di donne dell’isola di Skyros e di Ikaria, e vedrà la partecipazione del gruppo “Il Cerchio Danze Popolari”.

Infine, domenica 10 marzo dalle 15 alle 18, le “Domeniche poetiche”, organizzate dalla Circoscrizione in collaborazione con l’associazione Auser, proporranno un incontro interamente dedicato alla poesia al femminile. In questa occasione, si potranno ascoltare letture di brani scelti scritti da grandi poetesse. L’appuntamento è nella sala polifunzionale di Golosine in via Mincio, 12.