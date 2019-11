"Apotropatico", i monologhi senza freni di Diego Carli presso Modus

Venerdì 29 novembre alle ore 21.15 presso il Modus, il Teatro di piazza Orti di Spagna, andrà in scena lo spettacolo "Apotropatico" di Diego Carli - attore, autore e regista di successo che ha partecipato a molteplici trasmissioni televisive tra le quali Central Station e Metropolis su Sky, Comedy Central, Zelig Off e Zelig 1 su Canale5 e Italia1 e ha vinto numerosi premi come regista cinematografico.

Lo spettacolo di stand up comedy "Apotropatico" è una serie di monologhi dal linguaggio senza freni. Che siano viaggi religiosi, matrimoni, figli, parchi giochi o sexy shop poco importa: Carli sferza, ammicca, colpisce e scansa, fa pensare, fa innamorare e si fa odiare con calma, senza fretta. Una serie di monologhi senza freni che conducono lo spettatore nel mondo acido e disinvolto di Diego Carli. Carli non cerca scuse né usa mezze misure: le storie che racconta sono di una vita vissuta a metà tra realtà e mitomania. Potrete trovarci di tutto all'interno: da Dio alle madonne che piangono, dai viaggi religiosi alla scoperta di sé stessi ai difficili rapporti con i figli, attraverso l'incapacità di comprendere le donne e la vita insieme ad esse, ed è per questo che è viva la convinzione dell'inutilità del matrimonio - che sia etero o gay non importa - ed ancora: la salvezza nel porno e i rapporti col mondo travagliato della musica.

Apotropatico lo rappresenta perfettamente: uno show all'americana, instabile, di respiro quasi mitteleuropeo da buon triestino qual è. Con un linguaggio diretto e schietto Diego Carli sferza, ammicca, colpisce e scansa, fa pensare, fa innamorare e si fa odiare con calma, senza fretta. Durante il suo viaggio si accompagna con la chitarra e la tastiera tra una parola e l'altra; momenti musicali intensamente inutili e sinceri, da sognatore sarcastico e impudente, in totale libertà, perché gli sta stretto tutto: i calzini, le mutande, e l'etichetta di stand up comedian.

Diego Carli non si ferma davanti a niente e non si commuove davanti a nessuno, le sue battute e i suoi aforismi sono apprezzati sul web con alcune pagine a lui dedicate; da buon umorista di lungo corso, se le merita, da Apotropatico che non è altro. Diego Carli è attore, autore e regista. Ha partecipato a molteplici trasmissioni televisive tra le quali Central Station e Metropolis su Sky – Comedy Central, Zelig Off e Zelig 1 su Canale5 e Italia1 e ha vinto numerosi premi come regista cinematografico.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Per le tematiche trattate, lo spettacolo è adatto ad un pubblico esclusivamente adulto. Informazioni e prenotazioni su www.modusverona.it