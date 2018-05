Proseguono le aperture serali dell'area archeologica di Corte Sgarzerie

APERTURE SERALI DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI CORTE SGARZERIE - Visite guidate alla scoperta della Verona sotterranea.

OGNI VENERDI E DOMENICA

TRE TURNI DI VISITA ALLE ORE 17.00 - 18.00 - 19.00



- Visite guidate a cura di un archeologo dell'Associazione Archeonaute

- Contributo volontario richiesto per la visita (minimo 3 euro a persona)

- Le visite hanno durata di circa 40 minuti

- E' prevista la visione di un video multimediale in italiano con sottotitoli in inglese

- Posti limitati: per prenotarsi scrivere ad archeonaute@gmail.com

- Il calendario è passibile di modifiche, consigliamo di scrivere per una verifica

Per info e prenotazioni:

archeonaute@gmail.com - +39.3472213090 (solo sms)

