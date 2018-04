Domenica 29 aprile riparte la stagione delle aperture domenicali della chiesa di Santa Sofia a Pedemonte. Le nostre guide vi accompagneranno nel giardino circostante per scoprirne i segreti e la storia. Come sapete, la chiesa non è agibile al suo interno, per cui le visite si svolgeranno soltanto all'esterno. Contribuite anche voi all'opera di restauro con un'offerta libera!

Appuntamento per domenica 29 aprile dalle ore 15.30 alle ore 17.00 in Via S. Sofia a Pedemonte di San Pietro in Cariano (VR)! Prossime aperture previste (salvo diversa comunicazione): domenica 27 maggio domenica 24 giugno.

Per informazioni e prenotazioni: 349 656 4004 349 358 4044. Vi invitiamo a restare sempre in contatto con noi anche sulla nostra pagina Facebook.