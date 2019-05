Apre a Verona la storica pizzeria "Da Michele"

Quella "Da Michele" è una pizza napoletana vecchio stampo, sullo stile delle pizzerie storiche di Via dei Tribunali a Napoli. Una pizza chiamata "a ruota di carro" per le sue dimensioni che supera abbondantemente i 30 cm di diametro. Il "panetto" lavorato a mano dal pizzaiolo pesa circa 300 gr (il doppio di una normale pizza) viene infornato rigorosamente nel forno caldissimo con una pala di legno. Da Michele affonda le sue radici nella più antica tradizione napoletana, la pasta è finissima e il "cornicione" non eccessivamente alto.

È stata dichiarata recentemente la migliore pizzeria d'Europa e seconda al mondo sia per il rapporto qualità/prezzo, sia per il gusto inimitabile dovuto alla lievitazione dell'impasto (oltre 30 ore) e agli ingredienti selezionati secondo i criteri fissati dal suo fondatore, Michele Condurro, nel 1870 a Napoli. Da allora cinque generazioni di maestri pizzaioli continuano l'attività del capostipite nel pieno rispetto della tradizione e tendendo fede agli insegnamenti e alle indicazioni di Michele, senza aggiungere "innovazioni" che ne alterano il gusto e la genuinità che hanno permesso alla pizza napoletana di essere dichiarata "patrimonio dell'umanità" dall'Unesco. Dal mercoledì 29 maggio anche i veronesi potranno gustare la pizza "Da Michele” nel locale di Stradone Porta Palio 20.