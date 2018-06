Torna la magia delle sere d'estate con l'apertura serale del Parco Natura Viva

L’inizio dell’estate porta con sé novità importanti al Parco Natura Viva: tornano le aperture serali. Dal 9 giugno fino al 19 agosto cancelli aperti per i visitatori fino alle 21.00 nei giorni di sabato e domenica, ma c’è di più: chi vorrà iniziare la propria camminata all’interno del Parco nel pomeriggio, potrà farlo acquistando un biglietto ridotto di 12 euro a partire dalle 17:00, per la sola zona pedonale.

La tariffa è valida sia per adulti che per bambini, che sotto i 6 anni non pagano. “Abbiamo voluto regalare ai nostri visitatori un’esperienza diversa dal solito, offrendo loro la possibilità di allungare il tempo di permanenza e ammirare le nostre specie in orari inconsueti”, afferma Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva.

“Un occhio di riguardo anche a chi, di ritorno da una gita, vorrà fermarsi da noi nel pomeriggio: anche per loro è stato pensato il biglietto ridotto, acquistabile a partire dalle 17:00, al costo di 12 euro per la sola zona pedonale”. Sarà molto interessante osservare come, soprattutto nelle giornate molto calde, le prime ore della sera siano quelle che gli animali preferiscono per interagire tra loro, giocare e mangiare”.

E’ proprio all’imbrunire, infatti, che i piccoli del Parco fanno capolino dalle loro tane, mentre i genitori godono delle ultime ore di luce: se in America i cani della prateria amano giocare tra loro scomparendo di tanto in tanto nelle tane, nei sentieri d’Africa i suricati godono del sole delle ultime ore della giornata. In Europa nel frattempo, i lupi beneficiano del crepuscolo: il loro momento eletto per intraprendere le attività tipiche del branco.