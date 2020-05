Parco Giardino Sigurtà aperto al pubblico con 600mila metri quadrati di verde

La vastità del Parco giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio e la natura primaverile hanno già attirato i visitatori vogliosi di riprendere la vita normale. Sono attivi i servizi noleggio golf-cart e biciclette elettriche e muscolari (che prevedono continui cicli di sanificazione dei mezzi) ed è possibile fare il tour sul trenino panoramico, rispettando le norme sanitarie.

Per accedere al Parco è obbligatorio indossare la mascherina e disinfettarsi spesso le mani (è in dotazione ai visitatori un dispenser alla biglietteria), evitare gli assembramenti, mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone. All'interno del Parco sono stati collocati dei cartelli descrittivi per dare ai visitatori indicazioni sul rispetto delle regole di sicurezza.

È attivo anche il servizio bar al chiosco Iris dove sono state collocate barriere di plexiglass a protezione. Venite a godervi la rinascita della natura nei 600mila metri quadrati di verde.

Informazioni e contatti

Web: https://www.sigurta.it/welcome

- https://www.facebook.com/parcogiardinosigurta/