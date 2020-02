Promozione per la riapertura del Parco Giardino Sigurtà: ingresso gratis per le donne

È ormai un appuntamento consueto nel calendario eventi del Parco Giardino Sigurtà. Per l'inizio della nuova stagione il Parco regala l'ingresso a tutte le donne, per festeggiare la Festa della Donna, e per il 2020 sarà una festa doppia!

Due giorni, sabato 7 e domenica 8 marzo 2020, in cui le visitatrici di ogni età potranno entrare gratuitamente al Giardino e scorgere l'arrivo della primavera! Gli uomini, invece, che visiteranno il Parco accompagnati da una donna avranno diritto ad una tariffa ridotta sul biglietto di entrata (sconto 3 euro).

Inoltre domenica 8 marzo, prima domenica di apertura, si terranno due visite gratuite (previo acquisto del biglietto di ingresso al Giardino) per conoscere la storia secolare, le curiosità e le particolarità di questo straordinario angolo di verde. Le visite guidate si terranno in due turni, alle ore 10.30 e alle ore 14.30, e con un massimo di 50 partecipanti per turno. Prenotazioni la domenica mattina dell’8 marzo alla biglietteria del Parco.

Informazioni e contatti

Web: http://www.sigurta.it/eventi-parco/apertura-2020-con-omaggio-alle-donne

Evento Facebook