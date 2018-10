Apre il primo LimeOlé House a Verona. Il 6 Ottobre 2018 Art Café si trasforma in Art Café LimeOlé House il primo locale marchiato LimeOlé, il primo liquore al Lime al mondo nato a Verona e presentato quest'anno al Vinitaly.

Si trova a due passi dal cuore turistico di Verona, più precisamente in Veronetta, locale che si distingue con un equilibrio tra tradizione ed innovazione. I proprietari sono gli ideatori del Liquore al Lime di cui tanto ultimamente si sente parlare. Il menù è fatto com'è giusto che sia da Cocktail LimeOlé, ma lasciando anche spazio comunque per gli immancabili classici come il Long Island, il Mojito e molti altri.

In accompagnamento dei cocktail si trova una bella selezione di panini gourmet ricercati e anche questi ultimi fatti con passione. Il motto del locale è il piacere del bere bene, e posso assicurarvi che si beve veramente bene. È proprio una perla da non perdere quando si è a Verona.

