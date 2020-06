"Si muore solo da vivi", a Verona riapre l'Arena estiva del cinema Fiume

Da lunedì 15 giugno a Verona ci sarà la riapertura dell'Arena Estiva del Cinema Fiume, in Via Pontida 7 a San Zeno. Un piccolo passo avanti verso la normalità, in attesa della ripresa dell'attività anche per le sale "al chiuso" che avverrà appena possibile, dopo lo stop forzato che dura ormai dal 24 febbraio e per le quali daremo eventuale comunicazione.

Il film di riapertura sarà un'esclusiva: "Si muore solo da vivi" diretto da un regista e attore veronese, Alberto Rizzi, interpretato da Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi e Neri Marcorè. La pellicola è prodotta da una società veronese, la Kplus Film di Nicola Fedrigoni e Valentina Zanella, rimarrà in programmazione all'Arena Estiva del Cinema Fiume da lunedì 15 a giovedì 18 giugno con inizio alle 21.30.

Informazioni e contatti

Web: https://www.cinemafiume.it/