Musica, enogastronomia e fuochi d'artificio per l'Aperitivo sotto le stelle di Bardolino

Torna in grande stile l’Aperitivo Sotto le Stelle, l’evento di Bardolino che porta sul Lungolago il meglio della tradizione enogastronomica italiana per una serata all’insegna del divertimento e della buona cucina. Martedì 7 agosto, dalle 19.30 alle 23.30 lungolago Cornicello verrà chiuso al pubblico e all’interno dell’area aperitivo potranno accedervi solo i fortunati possessori del biglietto. Un lungo viale finemente allestito, con decine di punti degustazione dedicati ai vini veronesi, accompagnati da piatti tipici, spettacoli musicali e un finale pirotecnico con i fuochi d’artificio sull’acqua.

Un appuntamento, quello dell’Aperitivo Sotto le Stelle, giunto alla sua undicesima edizione e che ogni anno si amplia con nuove proposte e appuntamenti ad allietare la serata dei partecipanti. La prevendita per poter partecipare all’evento è già partita e si chiuderà ad esaurimento dei posti disponibili: «Avvicinare il grande pubblico al prodotto locale e di qualità era lo scopo per cui nacque questa iniziativa – ha spiegato Giorgio Sala, presidente dell’associazione De Gustibus che organizza la serata in collaborazione con la Fondazione Bardolino Top – Lo spirito è tuttora quello di fornire al partecipante una serata informale in cui poter degustare ciò che vuole e avvicinarsi senza remore ai vari stand, scegliendo tra le numerose proposte presenti sul lungolago. Il tutto accompagnato da musica e spettacoli che invitano alla convivialità e al divertimento».

Oltre all’offerta gastronomica e di vini si amplia anche l’offerta di spettacoli musicali e di intrattenimento durante la serata. Saranno i deejay dell’Hollywood dance Club e la Al-B. Band di Alberto Salaorni, infatti, i mattatori del palco situato al centro di Parco Carrara Bottagisio, mentre il lungolago Cornicello sarà animato dal gruppo di danze caraibiche “Forteza”. La serata offrirà, quindi, un cartellone di appuntamenti assai vario, in modo da coinvolgere al meglio i possessori del biglietto che potranno accedere all’area riservata: «L’Aperitivo Sotto le Stelle non è una semplice serata enogastronomica dove poter degustare il meglio delle produzioni locali e tipiche della nostra provincia – ha commentato Giorgio Sala, presidente di De Gustibus, l’associazione dei ristoratori di Bardolino – ma anche un momento di festa che deve essere accompagnato da spettacoli e intrattenimenti di prim’ordine modulati all’interno della serata per essere sempre al passo con l’esigenza del visitatore».

Sarà, dunque, un crescendo musicale e spettacolare, che culminerà alle 23.30 con lo spettacolo pirotecnico sull’acqua a conclusione della serata. Dopo i djset dell’Hollywood, che creeranno in tutta l’area un’atmosfera lounge e di grande eleganza in stile milanese, toccherà ad Alberto Salaorni animare la serata sul palco, presentando uno show dinamico e brillante. La Al-B. Band miscelerà canzoni di tutti i tempi con i loro inediti, il tutto condito da una generosa dose di ironia e ritmo. Garantiti anche alcuni ospiti a sorpresa che si alterneranno nella formazione. Sul lungolago, invece, partiranno i Forteza, un gruppo itinerante di percussioni e balli brasiliani, che porteranno colore ed energia anche lungo le strade del centro storico. Martedì 7 luglio,quindi, appuntamento a Bardolino con Aperitivo Sotto le Stelle, organizzato dall’Associazione De Gustibus in collaborazione con la Fondazione Bardolino Top e il Comune di Bardolino.

Aperitivo Sotto le Stelle vi aspetta, quindi, il 7 agosto a Bardolino.

Nel frattempo, per informazioni e prevendita biglietti: www.eventbrite.it - www.degustibus.org.